ترتيب المجموعة الأولى الآسيوية بعد مباراة الأهلي والجزيرة

المواطن - مروة نبيل

انتهت منافسات ثاني جولات المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، حيث أُقيم، اليوم الاثنين، مباراتان بين الأهلي والجزيرة الإماراتي، والغرافة القطري وتراكتور تبريز الإيراني.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباريات الجولة الثانية، وتصدر الراقي الترتيب برصيد 6 نقاط بعد نهاية مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي بفوزه بهدفين لهدف.

وحل فخر أبو ظبي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بـ3 نقاط بعد مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي اليوم، وجاء الغرافة القطري في المركز الثالث بـ3 نقاط، وتذيل الترتيب فريق تراكتور تبريز الإيراني بدون أي نقطة.

وانتهت مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي بتحقيق الراقي لفوز غالٍ على فخر أبو ظبي بهدفين مقابل هدف، حيث نجح تيسير الجاسم في هز شباك فخر أبو ظبي بعد مرور 10 دقائق فقط على انطلاق أحداث الشوط الأول من اللقاء الآسيوي.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 70 من أحداث الشوط الثاني، وقام نجم الراقي مهند عسيري بتسديدها، قبل أن يُقلص نجم الجزيرة الإماراتي علي مبخوت الفارق وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 89.

وشهدت مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا تألقًا شديدًا من حارس مرمى الراقي ياسر المسيليم الذي تصدى لأكثر من هجمة خطرة، أبرزها رأسية رومارينهو وتسديدة سالم راشد.







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