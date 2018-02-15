ترحيب أميركي بجهود التحالف بقيادة المملكة لمعالجة الوضع الإنساني باليمن

المواطن - واشنطن

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، ترحيب الولايات المتحدة الأميركية بتسهيل عمل 4 رافعات قامت بتفريغ بضائع وإمدادات في ميناء الحديدة للشعب اليمني.

وأضافت هيذر نويرت، مساء اليوم الخميس، “نثمن الجهود المتواصلة التي يبذلها التحالف بقيادة المملكة لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن”.

وأكدت أن تعهد المملكة بمنح 1.5 مليار دولار للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية يسهم في تحسين خطة العمليات الشاملة في اليمن.

وتابعت أن التوصّل إلى حل دائم للصراع في اليمن لن يكون عسكرياً، والحوار السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق يَمنٍ مستقر.







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