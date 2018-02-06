المواطن- واس

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام 1439/ 1440هـ، (2018م)، بكمية 739 ألف طن من القمح الصلب.

وأوضح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الأولى لهذا العام خلال الفترة (إبريل- يونيو 2018م) وبواقع 12 باخرة، موزعة على 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (438) ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 246 ألف طن، وعدد 1 باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد بأنه تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 14 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة، وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية، وقد تم ترسية على عدد 7 شركات عالمية، مشيرًا إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني هنا.







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