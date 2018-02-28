تركي الفيصل يناقش جهود دعم السلام مع مجموعة الحكماء الدولية

المواطن - الرياض

بحث صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، مع وفد مجموعة ذا إيلدرز “الحكماء” برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، جهود المجموعة في سبيل دعم السلام والاستقرار العالمي ومواجهة التحديات والأزمات، وأهمية الخبرة والتجارب السياسية في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال استقبال الفيصل في مكتبه اليوم، لوفد المجموعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي الفيصل، والمستشار د. عوض البادي.

ويضم وفد المجموعة بالإضافة إلى كوفي عنان، الرئيس الأسبق لفنلندا مارتي اهتيساري، والرئيس الأسبق للمكسيك إرنستو زيديلو، وزير خارجية الجزائر الأسبق الأخضر الإبراهيمي، والرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد نوسباوم.

الجدير بالذكر أن “مجموعة الحكماء” منظمة دولية غير حكومية، تضم شخصيات سياسية عامة من كبار السن (الشيوخ) الذين يساهمون ويشاركون بفعاليات من أجل السلام وحقوق الإنسان والمساعدة في التوعية وإيجاد الحلول للقضايا العالمية مثل تغير المناخ، الأمراض، الفقر، والصراعات. وقد جُمعوا لأول مرة على يد رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، من أجل استثمار استقلالهم السياسي وتجاربهم السياسية وخبراتهم العملية في الحياة للعمل على إيجاد حلول للمشاكل الأكثر تعقيدًا على المستوى العالمي.







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