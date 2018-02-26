تسليم الفائزين بالسيارتين في مباراة المنتخب السعودي ومولدوفا

المواطن – مروة نبيل

كشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الفائزين بالسيارتين هدية لجماهير مباراة المنتخب السعودي أمام مولدوفا التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين.

ونشرت هيئة الرياضة صورًا للفائزين بالجائزة، وقالت: “بناء على توجيه معالي رئيس مجلس الإدارة بتقديم سيارتين للجماهير في مباراة المنتخب السعودي الودية مع منتخب مولدوفا وقد أجري السحب على السيارتين”.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها على “تويتر”، عن أسماء الفائزين بالسيارتين في مباراة المنتخب السعودي أمام مولدوفا وهما: خالد باناجه ومراد الصحفي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد أعلنت من قبل عن تقديم جائزة سيارتين للجماهير في المباريات المقبلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك في الموسم الرياضي الحالي، ووجه رئيس مجلس الإدارة، تركي آل الشيخ، بتقديم سيارتين لجماهير مباراة المنتخب السعودي أمام مولدوفا الودية.

وانتهت مباراة المنتخب السعودي أمام مولدوفا بتحقيق الأخضر لفوز عريض، حيث فاز بثلاثة أهداف دون رد سجلها، عمر هوساوي في الدقيقة التاسعة، تيسير الجاسم في الدقيقة 57، واختتم مهند عسيري الأهداف قبل نهاية اللقاء الودي بدقيقتين.

وتُعد مباراة المنتخب السعودي أمام مولدوفا التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، أولى وديات المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، التي ستُقام في روسيا.

ومن المُقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة ودية أخرى بعد لقاء مولدوفا وستكون ضد المنتخب العراقي يوم 28 فبراير الجاري في مدينة البصرة العراقية.







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