تشيلسي يحدد موعد تعاقده مع نجم توتنهام

المواطن - محمد سمعة

يفكر الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الإسباني فيرناندو لورينتي مهاجم نادي توتنهام هوتسبير في صيف العام الحالي.

وسعى تشيلسي للتعاقد مع لورينتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة ولكن توتنهام رفض التفريط في اللاعب.

ويذكر أن البلوز لن يستسلم وسيتحرك للتعاقد مع لورينتي بعد نهاية الموسم الحالي.

ونجح تشيلسي في ضم الفرنسي أوليفيه جيرو من صفوف نادي آرسنال الإنجليزي لتعويض إصابة وغياب الإسباني ألفارو موراتا.

وكان فيرناندو لورينتي انضم إلى صفوف فريق توتنهام قادمًا من نادي سوانزي سيتي الويلزي، كما سبق له اللعب مع نادي يوفنتوس الإيطالي.







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