تصريحات الفالح تقود أسعار النفط للارتفاع

المواطن- الرياض

واصلت أسعار النفط ارتفاعها المسجل أمس، مع استمرار ضعف الدولار وصعود أسواق الأسهم، وأيضًا بدعم من تصريحات وزير الطاقة خالد الفالح.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بأكثر من 1% عند 65.06 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس في نيويورك بمقدار 1.37% إلى 61.43 دولار للبرميل.

وقال الفالح أمس الأربعاء: “أعتقد أننا سنتمسك بسياستنا خفض الإنتاج طوال عام 2018″.

ولفت وزير الطاقة إلى أنه من الأفضل لـ”أوبك” أن تبقى سوق النفط بها نقص طفيف في الإمدادات على أن تنهي اتفاق خفض الإنتاج بشكل متسرع.







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