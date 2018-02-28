تعرف على تشكيلة المنتخب السعودي قبل مواجهة العراق

المواطن – عبدالناصر سيد

كشف الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة العراق الودية على ملعب “جزع النخلة” بمدينة البصرة في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات كأس العالم التي ستقام بروسيا.

وقرر الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للأخضر الاستعانة بثنائي الخبرة محمد الشلهوب وأحمد الفريدي منذ بداية اللقاء، على أن يتم الاستعانة بناصر الشمراني في بعض فترات اللقاء.

وضمت التشكيلة الأساسية للأخضر، وليد عبدالله ، وعبدالله الزوري ، وأحمد عسيري ، وسعيد الربيعي ، وحسن معاذ ، وإبراهيم غالب ، وعبدالله الخيبري ، ومحمد الكويكبي ، ومحمد الشلهوب ، وأحمد الفريدي ، وحسن الراهب.

أما دكة البدلاء فضمت عبدالقدوس عطيه ، وسعيد المولد ، ومحمد جحفلي ، ووليد باخشوين ، ومحمد أبوسبعان ، وناصر الشمراني ، وعبدالفتاح آدم .







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