تعرف على تفاصيل مشادة هوميلز وليفاندوفيسكي في تدريبات البايرن

المواطن – عبدالناصر سيد

شهدت تدريبات فريق بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، مشادة بين الثنائي ماتس هوميلز والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي، وذلك وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية.

وكشفت الصحيفة الألمانية كواليس المشادة التي وقعت بين اللاعبين حيث كان هوميلز وليفاندوفيسكي في فريق واحد أثناء التدريبات، وتخطى كورينتين توليسيو لاعب الفريق الآخر، النجم البولندي أثناء انشغال الأخير بربط حذائه.

ووجه هوميلز اتهامًا لليفاندوفيسكي قائلًا له هل أنت جاد فيما قمت به بربط حذائك وترك المنافس يمر من أمامك، اللعنة لك.

وانفعل ليفاندوفيسكي ليكون رده له بأنه يفقد الكرة باستمرار ويوجه الاتهامات لزملائه، فما كان من هوميلز إلا أن طالبه بالصمت.

وغادر اللاعبان تدريبات البافاري دون أن يقوما بمصافحة بعضهما البعض، أو يقوم أي منهما بالاعتذار للآخر.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أنه من المتوقع أن يقوم الجهاز الفني للفريق بقيادة يوب هاينكس بتوقيع غرامة مالية على اللاعبين حتى لا يتكرر هذا السيناريو مجددًا من قبل أي لاعب آخر.







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