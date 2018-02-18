تعرّف على المباراة الأقوى بالجولة ال23 من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

ستبدأ مباريات الجولة ال23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مع بداية شهر مارس المقبل.

وستكون أول مباراة في الجولة ال23 هي مباراة النادي الأهلي وفريق التعاون والتي تنطلق يوم الخميس الموافق الأول من مارس.

ويذكر أن أقوى مباراة في الجولة ال23 هي مباراة الهلال والفيصلي والتي تُقام يوم 2 مارس المقبل.

وستكون مباراة الهلال والفيصلي الأقوى في الجولة ال23 حيث يسعى الزعيم صاحب المركز الأول للفوز على الفيصلي صاحب المركز الثالث.

بينما سيقاتل الفيصلي للفوز على الهلال للابتعاد عن نادي النصر صاحب المركز الرابع والاقتراب من الأهلي صاحب المركز الثاني ومن أجل الحصول على مركز الوصافة.

يذكر أن الهلال كان قد هزم الشباب في الجولة ال22 بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز الفيصلي بالأمس على نادي أحد بنتيجة هدفين دون رد.







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