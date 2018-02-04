تعرّف على تاريخ مواجهات الشباب والرائد

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الشباب لخوض مباراة قوية أمام نادي الرائد في إطار لقاءات الجولة ال20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، عبر تويتر، تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري.

لعب الفريقان 19 مباراة طوال مشاركتهما في دوري المحترفين، حيث فاز الشباب في 8 مباريات، بينما فاز الرائد في 4 لقاءات، وتعادل الفريقان في 7 مباريات.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة هدفين لكل فريق.

يذكر أن نادي الشباب يتواجد في المركز السابع برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد فريق الرائد في المركز ال14 برصيد 13 نقطة.

خسر الشباب من الأهلي في الجولة ال19 ببطولة دوري المحترفين، وخسر كذلك الرائد من الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :