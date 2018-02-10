تعرّف على تاريخ مواجهات الشباب والفتح

المواطن - محمد سمعه

يخوض نادي الشباب مباراة غاية في الأهمية أمام نادي الفتح في إطار لقاءات الجولة ال21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي على موقع تويتر تاريخ مواجهات الشباب والفتح في بطولة دوري المحترفين.

ولعب الفريقان من قبل 17 مباراة، حيث فاز الشباب في 6 مباريات، وفاز الفتح في 3، بينما تعادل الفريقان في 8 مباريات.

سجل الفتح في شباك الشباب 21 هدفًا، بينما أحرز لاعبو الشباب في شباك الفتح 17 هدفًا.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في دوري المحترفين.

يتواجد الشباب في المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد فريق الفتح في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.







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