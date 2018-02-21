تعرّف على تاريخ مواجهات القادسية والاتفاق في دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

سيواجه نادي القادسية جاره الاتفاق اليوم في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين في الجولة ال16 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر تاريخ مواجهات القادسية والاتفاق في بطولة دوري المحترفين.

لعب الفريقان من قبل 9 مباريات في دوري المحترفين، حيث فاز الاتفاق في 4 مباريات، وفاز القادسية في مباراتين، بينما كان التعادل حاضرًا في 3 مباريات بين الفريقين.

سجل القادسية في شباك الاتفاق 10 أهداف، بينما سجل الاتفاق 13 هدفًا في شباك القادسية.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز القادسية بنتيجة هدفين لهدف.

يتواجد الاتفاق في المركز ال11 برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد القادسية في المركز ال12 برصيد 19 نقطة.

ستقام المباراة اليوم بين القادسية والاتفاق في تمام الساعة الثامنة والثلث مساء بتوقيت المملكة.







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