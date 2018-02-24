تعرّف على حكام مباراة الأهلي والفيحاء بكأس الملك

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الأهلي والفيحاء، اليوم، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن الحكم الويلزي سيمون لي إيفانز سيكون الحكم الرئيسي لمباراة الأهلي والفيحاء.

وسيساعد الحكم الويلزي كل من” فيليب توماس ودانيال بيكيت”، بينما سيكون الحكم الرابع هو محمد القرني.

يُذكر أن مباراة الأهلي والفيحاء ستقام على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في تمام الساعة السابعة إلا ثلث مساء بتوقيت المملكة.

وكان الأهلي تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك بعد فوزه على نادي العروبة بسداسية دون رد، بينما تأهل الفيحاء إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على فريق الفتح بهدفين مقابل هدف.







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