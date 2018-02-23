تعرَّف على أكبر النتائج في آخر 10 مواسم بين الاتحاد والشباب

المواطن - محمد سمعه

يلتقي نادي الاتحاد اليوم بخصمه نادي الشباب في إطار لقاءات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لدوري بلس على موقع تويتر جدول بأكبر النتائج بين الفريقين في آخر 10 مواسم.

وكانت النتيجة الأولى بفوز الاتحاد برباعية دون رد على الشباب في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008-2009.

وكانت النتيجة الثانية بفوز نادي الشباب برباعية دون رد على الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين في عام 2009.

أما النتيجة الثالثة فكانت فوز الاتحاد على الشباب برباعية مقابل هدفين في نهائي كأس خادم الحرمين في عام 2013.

وواصل الاتحاد تألقه بعد ذلك وهزم نادي الشباب برباعية لهدف في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2013-2014.

وفاز الاتحاد برباعية مقابل ثلاثة أهداف ضد نادي الشباب في الدوري السعودي موسم 2014-2015.







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