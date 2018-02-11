تعليق الدراسة في جامعة أم القرى غدًا بسبب الطقس

المواطن- مكة المكرمة

أعلنت جامعة أم القرى، تعليق الدراسة يوم غد الاثنين؛ بسبب بالطقس.

وأوضحت الجامعة أنه بناءً على التنبيهات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ونظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وجه مدير الجامعة بكري عساس بتعليق الدراسة يوم غد الاثنين للطلاب والطالبات بمقر الجامعة الرئيس وفروعها بالجموم والليث والقنفذة وأضم.

وعلقت جامعة الملك عبدالعزيز الدراسة قبل قليل في جميع فروعها في رابغ وجدة؛ لسوء الأحوال الجوية.

وفي وقت سابق علقت جامعة جدة الدراسة في جميع فروعها بسبب الطقس غير المستقر، كما أعلن تعليم جدة تعليق الدراسة في جميع المدارس، خوفًا على صحة الطلاب.

وقبل قليل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الاثنين.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن يوم غد سيشهد نشاط الرياح الجنوبية مصحوبةً بارتفاع في درجات الحرارة ومثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 1 كم، وقد تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 55 كم/ ساعة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

ولفتت الأرصاد إلى أنه ستنشط الرياح السطحية على مناطق تبوك وحائل والقصيم ورفحاء وحفر الباطن والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على شمال المملكة.







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