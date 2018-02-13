تعليق_الدراسة في كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بالمدينة

المواطن- المدينة المنورة

أعلنت كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بالمدينة المنورة، عن تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات من الطقس السيئ.

وقبل قليل، وجه مدير جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، بتعليق الدراسة اليوم الثلاثاء في فرع الجامعة بمحافظة مهد الذهب؛ نظرًا لتوقع الأتربة والغبار والرياح على المحافظة.

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة، في مقر الجامعة وفروعها بالجموم والليث والقنفذة وأضم.

كما وجه مدير التعليم في محافظة المهد، بتعليق الدراسة يوم غد الثلاثاء في جميع مدارس المحافظة بنين وبنات.

وأعلنت إدارة التعليم في مكة المكرمة أيضًا تعليق الدراسة يوم غد الثلاثاء؛ نظرًا لاستمرار الحالة الجوية.

وتمر بعض المناطق بحالة من التقلبات الجوية تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، الأمر الذي دعا بهيئة الأرصاد لإصدار العديد من التحذيرات، كما قررت العديد من إدارات التعليم والجامعات تعليق الدراسة لحماية الطلاب.







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