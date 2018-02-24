تعليق_الدراسه غدًا في عفيف

المواطن- عفيف

أعلن تعليم عفيف، مساء اليوم السبت، تعليق الدراسة يوم غد الأحد في المدارس التابعة له؛ بناءً على الحالة الجوية والآثار المترتبة عليها.

وأكد تعليم عفيف أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وقبل قليل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى نجران.

كما تنخفض درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة، ويتوقع تكوّن الضباب في الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية للمملكة.







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