تفاصيل مطاردة السائق المتهور في الرياض والإيقاع به في مكة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

صادقت الإدارة العامة للمرور على انفراد “المواطن“، أمس، حول القبض على قائد الحافلة المتهور الذي جرى تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود حافلته بشكل متهور يعرضه ومن معه للخطر.

وقالت الإدارة العامة للمرور: إنه بناء على مقطع الفيديو، فقد تم البحث والتحري وتحليل هذا المقطع، حيث اتضح فيما بعد أنه بالقرب من نقطة الجدية بالرياض، وقام ذلك الشخص بعد انتشار المقطع بالتمويه على الجهات الأمنية المختصة وركب في حافلة أخرى متجهة من منطقة الرياض إلى العاصمة المقدسة.

وعليه جرى تبادل هذه المعلومة بين إدارة المرور بمنطقة الرياض والعاصمة المقدسة، وبقية الجهات الأمنية المختصة، حيث تم متابعة كافة الحافلات، وبعد وصوله لمكة حاول التخفي وتغيير ملابسه واستخدام سيارة خاصة، لكن محاولاته باءت بالفشل؛ حيث تم القبض عليه، واتضح أنه أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية.

وبعد ذلك جرى البحث عن الحافلة، وتم ضبطها بقيادة شخص آخر سعودي الجنسية، واتضح أنه لا يحمل رخصة قيادة، وأن الحافلة من نوع نقل خاص، ولا يحق لمالكها استخدامها للنقل بأجر، إضافة لوجود جهاز لحجب اللوحة، وجاري العمل على استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقهما وبحق مالكها.







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