تفاعلًا مع اللقاء الودي.. السعودية العراق قلب واحد يُشعل تويتر

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير العربية مع مباراة السعودية والعراق الودية التي ستُقام، بعد قليل، على ملعب البصرة الدولي، بعد قليل، في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ودشن رواد موقع التدوينات القصيرة هاشتاقًا يحمل اسم السعودية العراق قلب واحد للتفاعل مع مباراة السعودية والعراق بعد رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الحظر عن استقبال الملاعب العراقية للقاءات الودية.

وبات هاشتاق السعودية العراق قلب واحد ضمن قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” في المملكة بعد وقت قصير من تدشينه، وكتب الناقد الرياضي عادل الملحم: “السعودية والعراق وطن واحد أهل وأحباب”.

وقال حساب يحمل اسم “سامي الشويكي العنزي”: ” السعودية حضن لكل العرب .. والعراق في قلب كل عربي .. والله اشتقنا يا عراق المجد”، وكتب “يوسف الشمري”: ” السعودية والعراق شعب واحد للفريقين إن شاء الله مباريات رائعة”.

وكتب حساب يحمل اسم “طنا”: “من كان يتوقع أن أول احتفال بتأهل الأخضر السعودي لكأس العالم ستكون على أرض الرافدين وستكون فاتحة خير لرفع الحظر عن الملاعب العراقية بإذن الله”.

وعلق “سعد بن سعود” قائلًا: ” السعودية على جسد وقلب وروح واحدة مع الدول الخليجية والعربية والإسلامية ونحمد الله على نعمة الإخوان والصداقة التي تجمعنا بأهلنا أهل العراق وسنبقى على هذا النهج ما حيينا .. ومنتخبنا يشارك أفراح العراق”.

وتفاعلت “زهراء العبادي” مع هاشتاق السعودية العراق قلب واحد وقالت: “أجواء خيالية الآن بملعب البصرة الله يديم الفرح علينا، وأهلاً وسهلاً بإخوتنا السعوديين شرفونا نورونا ببلدهم الثاني العراق، والعراق مفتوح لكل إخوتنا العرب”.

حساب يحمل اسم “الشقردية” تفاعل مع هاشتاق السعودية العراق قلب واحد وقال: ” لله يزيد المحبة بينا”، وكتب “خليفة الملحم”: “مباراة تسجل بأحرف من ذهب للسعودية حكومة وشعباً لدعم العراق وعودته للساحة الرياضية”.







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