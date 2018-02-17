تقرير يكشف الوظائف الخمس الأكثر بحثًا في المملكة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف تقرير عالمي عن الوظائف الأكثر طلبًا في السعودية، وذلك عبر استخدام إحدى أشهر المنصات الاجتماعية الإلكترونية، والتي تلقى قبولًا لدى العديد من فئات وطوائف الشعب بشكل واضح خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يشير إلى تغيرات جذرية تسود واقع المجتمع السعودي في الوقت الحالي.

وأوضح التقرير الذي أصدرته شبكة “لينكيدين – LinkedIn” الاجتماعية أكثر خمس وظائف بحث عنها السعوديون على الموقع الإلكتروني، والذي يُعرف عنه اهتمامه بمجالات التوظيف بشكل كبير؛ الأمر الذي يعكس التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة في إطار إصلاحات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد.

وقال ربيع حيدر، رئيس منطقة المملكة العربية السعودية، لينكيدين تالنت سولوشنز: “لقد أدى ارتفاع التكنولوجيا في كل صناعة إلى خلق مجموعة من الوظائف الجديدة والمهارات المرتبطة بها، وهذه ليست بالضرورة كل أدوار التكنولوجيا”.

وأوضح حيدر: “من المثير للاهتمام حقًّا أن نرى أي أنواع الوظائف والشركات هي الأكثر رواجًا من قِبل المهنيين، والشكل الذي بدا عليه قطاع التوظيف في المملكة خلال الوقت الحالي”.

وشجعت الشركة الباحثين عن فرص للعمل على تحديد بعض الأمور التي تؤرقهم، بالإضافة إلى القيام بمساعدتهم على استخدام الأدوات الصحيحة للبحث عن عمل والاستمرار في تأمين هذه الخطوة بشكل متطور.

وحلَّ في المركز الأول من حيث الوظائف الأكثر طلبًا في المملكة، مدير المشروع في “يسر” بعد أن تقدم 9379 شخصًا لها، ثم جاءت وظيفة مهندس موقع في “الشركة العربية الدولية” بالمركز الثاني بعد أن تقدم 8971 بطلب لشغلها، وبعدها جاءت مهن برنامج تطوير الإدارة في “ساب” برصيد 8551 طلبًا، ورابعًا جاءت وظيفة الدعم الفني لتقنية المعلومات في “مطار الرياض” برصيد 8425 طلبًا، وفي المركز الخامس والأخير حلّت وظيفة محلل بيانات الموارد البشرية في “مطار الرياض” بعد أن تقدم لها 8335 طلبًا.







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