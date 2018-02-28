تقنية تجذب المسؤولين العسكريين والقطاع الخاص ضمن أفد 2018

المواطن - الرياض:

جذَّبت شركة “تقنية” عددًا من المسؤولين العسكريين البارزين، للاطلاع على أبرز ما تعرضه الشركة في جناحها ضمن معرض “أفد 2018” الذي ترعاه “المواطن“.

وقد تجول قائد القوات الملكية السعودية الفريق ركن الأمير تركي بن بندر آل سعود، وقائد القوات البرية، الفريق ركن فهد بن عبد الله المطير، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق ركن جار الله بن محمد العلويط، في جناح الشركة وأبدوا إعجابهم بمحتوياته.

وجاءت هذه الزيارة ضمن عرض الشركة لعدد من الوفود والزوار والمستثمرين، عن منتجاتها وما تقدمه “تقنية” من منتجات وخدمات لعدد ٦ من شركاتها التابعة لها وهي تقنية الفضائية، تقنية للطيران، تقنية الدفاع والأمن، تقنية للخدمات، تقنية للأنظمة الآلية الذكية وتقنية لأمن المعلومات، وستعرض الشركات ملف أعمالها فيما يتعلق بتوطين الصناعات الدفاعية وطائرات النقل وابتكاراتها في مجالات أنظمة الحرب الإلكترونية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي اللواء عطية المالكي عن عدد زوار المعرض الذي بلغ أكثر من (23) ألف زائر، موضحًا أنَّ المعرض استطاع جذب العديد من شرائح المجتمع على الرغم من مرور يومين فقط، مبينًا عدد الزوار لليوم الأول والذي بلغ 9500 زائر، وبلغ في اليوم الثاني 24 ألف زائر وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وبين اللواء المالكي أنَّ “أفد 2018” بدأ في تحقيق أهدافه المرجوة بوصول عدد طلبات تصنيع القطع لأكثر من 10 آلاف طلب، فيما بلغ عدد المصانع التي قدمت طلبات أكثر من 520 طلبًا، وبلغت الاتفاقيات المنعقدة في أرض المعرض سبع اتفاقيات من شركات عالمية ومحلية وتلقى زيارات من أكثر من 20 دولة من مختلف دول العالم.

ويشار إلى أن شركة “تقنية للطيران” ساهمت من خلال التجمع العسكري والصناعي في “أفد 2018” بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أنتونوف الأوكرانية والشركة السعودية للمنتجات المتخصصة “وهج” في مجال التعاون الصناعي لتصنيع أجزاء وقطع غيار الطائرات.

وتسعى “تقنية” من خلال المعرض لاستقطاب فرص التعاون التي تهدف إلى توطين سلاسل القيمة وتكوين شراكات استراتيجية تدعم الصناعات العسكرية السعودية ونشاط البحث والتطوير في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي “أفد 2018” يأتي برعاية صحيفة المواطن.







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