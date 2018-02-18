تلاعب في أسعار المنتجات الغذائية في بعض أسواق أحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني- أحدرفيدة

ناشد عدد من المواطنين بمحافظة أحد رفيدة الجهات الرقابية المسؤولة عن التسعيرة ومراقبة الأسواق تطبيق العقوبة ومحاسبة أصحاب الأسواق الغذائية والتموينات، وذلك لما يقومون به من تلاعب بأسعار المواد الغذائية في المحافظة ورفعها بواقع ريالين على بعض المنتجات كالأجبان وبعض المعلبات، وكذلك زيادة خمسة ريالات على بعض المنتجات الأخرى التي تكون كميتها بالجملة دون مبالاة بالتسعيرة النظامية لكل منتج فردي أو جملة.

وذكر بعض المواطنين والمتسوقين أن هناك أصحاب تموينات صغيرة تأخذ ضرائب وهي غير مسجلة في القيمة الضريبية، مستغلين القرار في ظل غياب الرقابة على سير عملية البيع في الأسواق والمحلات ورغم الكثير من البلاغات التي ترد على الرقم ١٩٠٠ المخصص لاستقبال بلاغات المستهلك.

وبات التجار يتحججون بأن الشركات الموزعة هي مَن ترفع الأسعار، وطالب المواطنون فرع وزارة التجارة بعسير التعقيب على جميع الأسواق والمحلات الغذائية بالمحافظة ومحاسبتهم لمخالفتهم أنظمة وقرارات الدولة في عمليات البيع وضبط التسعيرة.







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