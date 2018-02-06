المواطن- عبدالرحمن دياب

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تمديد مهلة سداد فاتورة المقابل المالي إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة العمل على “تويتر”، أنه تم احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليًّا في المنشأة، ابتداءً من 01/ 01/ 2018م، مضيفةً أن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار.

واستكملت الوزارة أن الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل 01/ 01/ 2018م، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01/ 01/ 2018م، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل 01 يناير 2018م.

وختمت العمل بقولها: “يمكن الاطلاع على دليل المقابل المالي الذي يوضح آلية احتساب الفاتورة المجمعة عبر الرابط هنا“.







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