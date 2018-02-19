توجيه عاجل من آل الشيخ بشراء 30 ألف تذكرة لمباراة الأهلي والجزيرة

المواطن- الرياض

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بشراء 30 ألف تذكرة لمباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين.

وجاء ذلك دعمًا من الهيئة العامة للرياضة للنادي الأهلي في المشوار الآسيوي.

وقبل قليل، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن تفاصيل المشروع النوعي الغير مسبوق لنادي الرياض عبر برنامج “أكشن يا دوري”.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة : “المشروع النوعي سيكون بنادي الرياض وسيكون متنفسًا لسكان العاصمة وستكون أكاديمية 7 نجوم لألعاب مختلفة تحت إشراف مدربين عالميين”.

وتابع تركي آل الشيخ تصريحاته قائلًا: “سيتم المشروع في بداية إجازة الصيف والمشاركين في الأكاديمية “محفولين مكفولين” وسيتم توفير حافلات لنقل المنتدبين كما سيحصلون على مكافأة”.

وأضاف: “ما رأيناه في نادي الرياض مأساوي والمشروع سيساعد في صناعة أجيال تتعلم الرياضة ويحصلون على دورات .. البداية ستكون للذكور كمرحلة أولى.. تم تكليف اللواء عبدالرحمن الدايل كمشرف على الأكاديمية العالمية من الجانب السعودي”.

وواصل تركي آل الشيخ تصريحاته قائلًا: “اختيار منشأة نادي الرياض للمشروع الخيري لأنه الأنسب وليس لديهم ألعاب كثيرة كما أننا ندرس تطوير منشأة جامعة الإمام لتضاهي منشأة جامعة الملك سعود”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “هناك أندية ليس إلا حبر على ورق ويحصلون على إعانات دون عمل أي شيء وجاري العمل لاستكمال حصرها”، كما وجه تركي آل الشيخ الدعوة للإعلامي وليد الفراج إلى مدينة الرياض للتنسيق بخصوص حدث مهم.







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