توطين محال الذهب في مكة 98% والمستلزمات النسائية 95%

المواطن - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم, اجتماع برنامج توطين الوظائف بالمنطقة الهادف لتمكين المواطنين والمواطنات من الفرص الوظيفية وزيادة نسب التوطين في سوق العمل.

واطلع الأمير عبدالله بن بندر على جهود التوطين في عددٍ من القطاعات التجارية ، إذ بلغت نسبة التوطين للذكور والإناث بحسب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في محال الذهب والمجوهرات 98% ، و 95% في قطاع المستلزمات النسائية ، وبلغت 96% في قطاع السياحة و95% في الاتصالات, وذلك في مختلف محافظات المنطقة.

وتطرق الاجتماع إلى خطط وآليات تنفيذ برامج توطين المهن من خلال التركيز على مقومات كل منطقة بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة ، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال لتوطين فرص العمل المتاحة.

وناقش الاجتماع أيضاً آليات حصر الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص ومواءمتها لمخرجات التعليم وتمكين أبناء محافظات المنطقة من الحصول على وظائف في القطاع الخاص ضمن نطاق محافظاتهم قدر المستطاع.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة إلى آخر تطورات مبادرة تمكين الأسر المنتجة من إدارة المقاصف المدرسية الذي بدأ في التوسع ليشمل محافظات الطائف ورابغ وأضم وتخدم المبادرة الأسر الضمانية المنتجة في كل محافظات المنطقة ، وتمكّن الفئات الأشد حاجة من المشاركة الفاعلة والاندماج الكامل في المجتمع وضمان استقلاليتهم عن طريق دخولهم سوق العمل إلى جانب خلق فرص عمل للمواطنين بتمكينهم من الاستثمار في مجال المقاصف المدرسية من خلال تشغيلها أو تسويق منتجاتهم، لتكون منافذ بيع دائمة بما لا يتعارض مع الجودة في تقديم خدمات التغذية المدرسية ويتفق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة في المقاصف المدرسية.

يذكر أن عدد السعوديين من الجنسين العاملين في القطاع الخاص بمنطقة مكة يتجاوز 404 آلاف موظف وموظفة .







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