جامعة الشمالية تنضم لقائمة #تعليق_الدراسة

المواطن- الشمالية

أعلنت جامعة الشمالية، مساء اليوم السبت، تعليق الدراسة يوم غد الأحد؛ بسبب الطقس.

وقبل قليل، أعلن تعليم المنطقة الشمالية، مساء اليوم السبت، تعليق الدراسة يوم غد الأحد في جميع مدارس المنطقة.

وجاء ذلك بعد تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة، التي حذرت من طقس غير مستقر على المنطقة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

ولفتت إلى أن هطول الأمطار الرعدية سيستمر على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

وتابعت أن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.







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