جامعة القصيم تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا

المواطن- واس

أعلنت جامعة القصيم عن بدء التقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي الجامعي 1439/ 1440هـ، اعتبارًا من يوم الاثنين 03/ 06/ 1439هـ، ويستمر حتى يوم الأربعاء 19/ 06/ 1439هـ.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة، الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري، أن عملية القبول في البرامج تتم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.

وبين الدكتور الدغيري أنه سيتم عقد اختبار تحريري في الأقسام للمتقدمين، وسيتم تحديد موعده بعد الانتهاء من فترة التقديم، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا وعددها 76 برنامجًا، وشروط القبول في أقسام الجامعة المختلفة من خلال موقع عمادة الدراسات العليا بالجامعة.







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