جامعة الملك فيصل تعلّق الدراسة وتلزم الموظفين بالحضور

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك فيصل تعليق الدراسة لمنسوبيها من الطلاب والطالبات فقط اليوم الأربعاء على خلفية موجة الغبار التي تجتاح المنطقة.

وأوضحت الجامعة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التعليق يخص الطلاب والطالبات فقط، مع استمرارية دوام العمل لمنسوبي الجامعة.

وأشارت جامعة الملك فيصل إلى أن تعليق الدراسة بسبب الحالة الجوية التي تشهدها الرياض واستمرار موجة الغبار والتقلبات الجوية.

وكانت منطقة الرياض قد شهدت بالأمس موجة من الغبار تسببت في تدني الرؤية الأفقية على الطرق السريعة، وأجبرت العديد من الإدارات التعليمية على تعليق الدراسة.







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