حالة ماطرة على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين

المواطن - يحيى العمري - القنفذة

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس، حالة ماطرة توثر على أجزاء واسعة من مناطق المملكة الليلة، تشمل الحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة والجوف وحائل والقصيم، كذلك مكة المكرمة والباحة وعسير فيما بعد، بالإضافة إلى منطقة الرياض والمنطقة الشرقية تمتد حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضح أن الحالة ستكون في مجملها من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على منطقة الرياض والشرقية، واحتمال تساقط البرد مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، ومن المتوقع جريان السيول على بعض محافظات الرياض والشرقية، وقد تتأثر بها دول الخليج.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، المدينة المنورة)، وتشمل مرتفعات المنطقة الغربية وعسير.







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