حساب المواطن : إضافة بدل الغلاء غير إلزامي.. والراتب الإجمالي يحسب بهذه الطريقة

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أن إضافة بدل غلاء المعيشة إلى إجمالي الدخل الشهري غير إلزامي حاليا، موضحا أهمية الإفصاح عن “الراتب الإجمالي” مع البدلات قبل أي حسومات أو خصومات.

جاء ذلك ردا على مغرد وجه سؤالا عبر حساب خدمة العملاء مفاده: “يا ليت توضح أكثر مثل شخص راتبه مع بدل غلاء ٧٥٠٠ قبل خصم أي شيء وبعد خصم التأمينات ٦٩٠٠ هل يسجل ٧٥٠٠ ولا ٦٩٠٠؟”.

ورد حساب المواطن بتغريدة قال فيها: “لا يتطلب حاليًا إضافة بدل غلاء المعيشة إلى إجمالي الدخل الشهري، ولابد من الافصاح عن “الراتب الإجمالي” مع البدلات قبل أي حسومات أو خصومات على أن لا يتضمن مبلغ استقطاع جهة الدخل (التأمينات _ التقاعد) ضمن الراتب المدخل”.







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