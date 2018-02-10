حساب المواطن : احسب دعمك المستحق عبر البوابة الإلكترونية‎

المواطن- عبدالرحمن دياب

أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بأنه يمكن الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة على الرابط هنا لمعرفة قيمة الدعم المستحق من حساب المواطن.

وقبل قليل، أعلن حساب المواطن على “تويتر”، أن يوم غد الأحد سيتم إيداع الدفعة الثالثة لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن، كما أن غدًا سيكون آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الرابعة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية على الرابط هنا.

وقال حساب المواطن في وقت سابق إن الدفعة الثالثة من دعم حساب المواطن تشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يناير الماضي.

يذكر أن الدفعة الثانية، والتي تم صرفها الشهر الماضي بلغت 2.1 مليار ريال، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن ومواطنة.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويشمل الدعم المُقدَّم للمستفيدين في برنامج حساب المواطن الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.







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