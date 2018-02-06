حساب المواطن: لا يمكن للزوج إلغاء حساب زوجته

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه لا يمكن إلغاء الحسابات التي تم تسجيلها في البرنامج خلال المرحلة الحالية.

وقال حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن ردًا على طلب زوج إلغاء حساب زوجته أنه لا يوجد إلغاء للحساب في الفترة الحالية، وبإمكانك إضافة الزوجة كتابع.

وكان حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أن الأهلية لا تعني الاستحقاق ولا تمنح الحق في الحصول على الدعم.

وأضاف حساب المواطن أنه لمعرفة حالة الاستحقاق يرجى اتباع ما يلي:

الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).

الذهاب إلى ملخص المدفوعات ثم التأكد من وجود مدفوعات هناك.

في حالة عدم وجود مدفوعات يعني ذلك أن دخل الأسرة أعلى من الحد الأدنى للاستحقاق.

ولفت حساب المواطن إلى أنه يمكن التأكد من خلال استعمال الحاسبة التقديرية في الموقع.

يذكر أن حساب المواطن قد حدد يوم 11 فبراير الجاري موعدًا لصرف الدفعة الثالثة من الدعم.







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