حساب المواطن : لهذا السبب لم يتم إيداع الدفعة الثالثة لبعض المستفيدين

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أن عدم نزول الدفعة الثالثة من الدعم لبعض المستفيدين يعود إلى تغيير في البيانات أدى إلى عدم استحقاق الدعم.

جاء ذلك رداً على أحد المواطنين وجَّه استفساراً بشأن عدم نزول الدفعة الثالثة له هذا الشهر، على الرغم من استلامه الدفعة الأولى والثانية.

ورد حساب المواطن بتغريدة قال فيها: “عليكم السلام، عدم نزول الدفعة الثالثة تعني وجود تغير في البيانات أدى إلى عدم استحقاقك لهذه الدفعة”.

وأضاف حساب المواطن أنه في حال اعتراضك على نتيجة الاستحقاق بإمكانك تقديم شكوى بعد مرور 5 أيام من تاريخ إيداع الدفعة.

كما أرفق حساب المواطن مقطع فيديو يعيد التذكير بآلية تقديم شكوى على قيمة الاستحقاق.

وكان حساب المواطن قد كشف بالأمس عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق اليوم أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

وأعاد حساب المواطن التذكير بشروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

كما أعلن حساب المواطن إغلاق التسجيل لمستفيدي الدعم للدفعة الرابعة، وبذلك يُفتح المجال للتسجيل للدفعة الخامسة على التوالي.

يذكر أن التسجيل يتم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، من (هنا) بإدخال البيانات: ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويستقبل حساب المواطن، الاتصالات والاستفسارات عبر قنوات التواصل التالية وهي: مركز الاتصال (19912) من الأحد إلى الخميس من 8ص إلى 10م، حساب خدمة العملاء @Citizen_care على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من 1م إلى 11م، والبوابة الإلكترونية على مدار الساعة.







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