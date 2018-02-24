حساب المواطن.. ماذا تعني حالة الدفعة بالانتظار؟

المواطن- عبدالرحمن دياب

أوضح برنامج حساب المواطن معنى جملة “حالة الدفعة بالانتظار” التي قد تظهر لبعض المستفيدين من البرنامج.

وأكدت خدمة عملاء حساب المواطن على “تويتر”، أنها تعني أن هناك دفعة معلقة من دورات سابقة، ويلزم الدخول على البوابة والضغط على أيقونة “تأكيد الحساب البنكي” بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

وفي وقتٍ سابقٍ، شدد حساب المواطن على ضرورة التأكد من إدخال الدخل بشكلٍ صحيحٍ، مع بيان مصدره، مؤكدًا أن أي خلل في بيانات الدخل سيعيق صرف الدعم ويؤثر على الاستحقاق.

وقال حساب المواطن: “يجب على المستفيد التأكد من تسجيل مصدر الدخل الصحيح له ولتابعيه”.

وأكد حساب المواطن أنه يجب اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، مبينًا أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تكون الحالة الوظيفية “موظف قطاع خاص”، ومصدر الدخل “دخل من قطاع خاص”، وإذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، تكون الحالة الوظيفية “موظف حكومي” أو “عسكري” ومصدر الدخل “راتب من قطاع حكومي أو عسكري”.







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