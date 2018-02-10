حساب المواطن مجددًا: الأهلية لا تعني الاستحقاق

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بأن الأهلية للحصول على الدعم لا تعني استحقاق الدعم.

وقال حساب خدمة العملاء في برنامج حساب المواطن ردًّا على استفسار من أحد المتقدمين للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني: إن تأهله لا يعني أنه قد يستحق الدعم.

وكان حساب المواطن قد بين في وقت سابق أنه يقصد بالأهلية، استيفاء الأسرة أو الفرد للمعايير والشروط التي لابد من توفرها للتسجيل في البرنامج، فيما يقصد بالاستحقاق إمكانية المؤهل من الحصول على الدعم.

وأكد حساب المواطن أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأوضح البرنامج، أنه يتاح للمسجل تقديم الاعتراض على نتيجة أهليته أو أحد التابعين له عن طريقة البوابة الإلكترونية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

وقال حساب المواطن في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إن الدفعة الثالثة من حساب المواطن سيتم إيداعها بعد ساعات قليلة، وتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يناير الماضي.

يذكر أن الدفعة الثانية، والتي تم صرفها الشهر الماضي بلغت 2.1 مليار ريال، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن ومواطنة.

ولفت حساب المواطن إلى أنه لا يزال يستقبل طلبات التسجيل الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، من هنا.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويشمل الدعم المُقدَّم للمستفيدين في برنامج حساب المواطن الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.







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