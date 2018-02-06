حساب المواطن مجددًا: الأهلية لا تعني الاستحقاق

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن مجددًا أن الأهلية لا تعني الاستحقاق ولا تمنح الحق في الحصول على الدعم. وقال حساب خدمة العملاء الخاص ببرنامج حساب المواطن ردًا على سؤال أحد المؤهلين منذ 3 أشهر لكنه لم يستحق الدعم بالقول إن الأهلية لا تعني الاستحقاق. وأضاف حساب المواطن أنه لمعرفة حالة الاستحقاق يرجى اتباع ما يلي: الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا)

الذهاب إلى ملخص المدفوعات ثم التأكد من وجود مدفوعات هناك.

في حالة عدم وجود مدفوعات يعني ذلك أن دخل الأسرة أعلى من الحد الأدنى للاستحقاق. ولفت حساب المواطن إلى أنه يمكن التأكد من خلال استعمال الحاسبة التقديرية في الموقع. يذكر أن حساب المواطن قد حدد يوم 11 فبراير الجاري موعدًا لصرف الدفعة الثالثة من الدعم.

وكان حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق أنه يمكن تسجيل فاقدي الأهلية في البرنامج وفق عدد من الاشتراطات.

وقال حساب المواطن إنه مراعاةً للحالات المختلفة لتركيبات الأسر، يمكن لعائلة السجين، إتمام عملية التسجيل في البرنامج مع إضافة الوثائق التي تثبت الحالة.

وأضاف حساب المواطن أنه يمكن لعائل فاقد الأهلية التسجيل في البرنامج مع إضافة الوثائق التي تثبت الحالة.

ولفت حساب المواطن إلى أن الوثائق المطلوبة لتسجيل فاقد الأهلية هي: صك شرعي بعدم الأهلية، أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرَضية.

وحول كيفية التسجيل في البرنامج أوضح حساب المواطن أنه يتم الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا)، واختيار متزوج من قائمة “بيانات عامة”، ثم اختيار (نعم) لسؤال “هل عائل الأسرة فاقد الأهلية؟”، وإضافة الوثيقة المطلوبة في آخر مرحلة.







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