حساب المواطن : هذا ما سيحدث حال إغفال مصدر الدخل

المواطن - الرياض

شدد حساب المواطن مجددًا على ضرورة التأكد من إدخال الدخل بشكل صحيح، مع بيان مصدره، مؤكدًا أن أي خلل في بيانات الدخل سيعيق صرف الدعم ويؤثر على الاستحقاق.

وقال حساب المواطن في تغريدة له عبر موقع توتير: “يجب على المستفيد التأكد من تسجيل مصدر الدخل الصحيح له ولتابعيه”.

وأكد حساب المواطن على ضرورة اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، مبينًا أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تكون الحالة الوظيفية “موظف قطاع خاص”، ومصدر الدخل “دخل من قطاع خاص”، وإذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، تكون الحالة الوظيفية “موظف حكومي” أو “عسكري” ومصدر الدخل “راتب من قطاع حكومي أو عسكري”.

وكان حساب المواطن أوضح في وقت سابق أنه في حال اختلاف بيانات الدخل المسجلة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية، سيتم الاعتماد على المصادر الرسمية ويتم إعادة تقييم الاستحقاق.

وأكد برنامج حساب المواطن أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المستفيدين للتحقق من تطابقها مع البيانات الرسمية، مبينًا أن بدل غلاء المعيشة لا يتطلب إضافته ضمن إجمالي الدخل المطلوب الإفصاح عنه في بوابة البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يتم التحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها، وفي حال عدم تطابق البيانات، فيتم تقييم أهلية المستفيد وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.







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