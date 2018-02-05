حساب المواطن.. هل يمكن تغيير المرفقات؟

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد حساب المواطن أنه لا يمكن تغيير المرفقات الخاصة بالمستفيدين من البرنامج.

وأجاب خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” على استفسار مواطن بهذا الشأن، وقال: “لايمكن تغيير المرفقات، لكن في حال تم رفضها بإمكانك التعديل”.

يذكر أن التسجيل في حساب المواطن متاح حاليًّا عبر الرابط التالي (هنا).

وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة الثانية في برنامج حساب المواطن، في العاشر من شهر يناير الماضي، 11 مليون مستفيد، شملت 3.1 مليون أسرة وفرد مستقل، و7.9 مليون تابع لأرباب الأسر.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، خاصة بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.







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