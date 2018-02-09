حساب المواطن يتيح ملخّص الدفعات المالية السابقة والمقبلة للمستحقين

المواطن ـ الرياض:

منحت البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، المستفيدين من البرنامج، فرصة للاطلاع على تفاصيل الاستحقاق، الذي ستبدأ عمليات إيداعه في حساباتهم البنكية صباح الأحد 11 شباط/فبراير الجاري.

وتمكّن البوابة المستفيدين من الاطلاع على تفاصيل الدفعة، من خلال الدخول على حساباتهم في بوابة البرنامج، واستعراض “ملخص الدفعات المالية”.

وتظهر الخدمة عدد الدفعات والمبلغ الإجمالي لكل مستفيد. ويستطيع المستفيد معرفة مخصص الشهر الجاري عن طريق المبلغ الإجمالي للدفعات الثلاث، مقارنة مع ما صرف له في الشهرين الماضيين.

وتشمل الدفعة المرتقب إيداعها الأحد المقبل، مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 كانون الثاني/يناير الماضي.







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