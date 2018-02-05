حساب المواطن يطلب مستندين لإثبات الاستقلالية

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه لا بد من تقديم مستندين في حالة التسجيل كفرد مستقل وذلك لإثبات الاستقلالية.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردًا على سؤال أحد الأشخاص تم الصرف له في الدفعتين السابقتين لكنه تفاجأ بأنه غير مؤهل بالرغم من كونه طالبًا يعيش مستقلًا على مسافة 1600 كم من أسرته أنه يجب تقديم ما يثبت الاستقلالية.

وأوضح أنه لإثبات الاستقلالية لا بد من إرفاق المستند الأول الخاص بالشخص (إثبات يوضح السكن في الجامعة)، والمستند الثاني خاص بالعائلة (صك ملكية العائلة أو عقد إيجار العائلة أو فاتورة كهرباء العائلة)، وفي حال لم تتوفر لديك يتم إضافتك كتابع.







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