حساب المواطن يكشف موعد إيداع الدفعة الرابعة

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن موعد إيداع الدفعة الرابعة من قيمة الدعم المستحق للمسجلين في البرنامج.

وقال حساب المواطن في تغريدة له قبل قليل إن الدفعة الرابعة سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في الحادي عشر من شهر مارس المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية اليوم (الموافق 11 فبراير 2018).

وكان حساب المواطن قد أودع اليوم 2.2 مليار ريال، تمثل الدفعة الثالثة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر فبراير الجاري.

وأظهرت الأرقام حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 934 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في ثالث دفعات حساب المواطن.

وشملت الدفعة الثالثة قرابة 3.3 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.2 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11.6 مليون مستفيد.

وحصلت 794 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي.

وبهذا يكون إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات الثلاث أكثر من الـ6 مليارات ريال.

وأتاح برنامج حساب المواطن معرفة مقدار الدعم المالي قبل إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين.

ويمكن معرفة مقدار الدعم للدفعة المرتقب إيداعها من خلال الدخول إلى بوابة البرنامج على الإنترنت هنا ثم الدخول إلى ملخص الدفعات المالية وبعد ذلك، طرح مبلغ الدفعات السابقة من إجمالي الدفعات ليظهر للمستفيد مقدار الدعم للدفعة المرتقب إيداعها.

كما جدد حساب المواطن دعوته للمسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية.







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