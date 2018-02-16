حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدعم صفر

المواطن - الرياض

أوضح حساب المواطن المقصود بأن حالة الدعم صفر أو لا يوجد.

وقال حساب خدمة العملاء ردًا على استفسارات بعض المسجلين في البرنامج ولم يتسلموا الدفعة الثالثة إنه في حالة كانت حالة الدفعة المستحقة صفرا أو لا يوجد فإن ذلك يعني أن الشخص لا يستحق الدعم.

ودعا حساب المواطن من يرغب في التعرف على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج.

كما وجه حساب المواطن الأشخاص الذين لم ينزل لهم الدعم خلال الدفعة الثالثة بالرغم من استلامهم الدعم في الدفعتين السابقتين إلى فحص الدخل للتعرف على سبب عدم استلام الدعم.

وفي وقت سابق نبه برنامج حساب المواطن الراغبين في التسجيل بالبرنامج إلى عدم تضمين نسبة استقطاع التأمينات أو التقاعد ضمن الراتب المفصح عنه.

وقال حساب المواطن : يتم الإفصاح عن الراتب الإجمالي شاملاً جميع البدلات قبل أي حسومات ودون تضمين خصم نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات _التقاعد ).

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وتتضمن شروط الأهلية أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة. وأودع برنامج حساب المواطن الأحد الماضي الدفعة الثالثة من مستحقات الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين والتي بلغت 2.2 مليار ريال استفاد منها 11.6 مليون شخص. كما أعلن حساب المواطن إغلاق التسجيل لمستفيدي الدعم للدفعة الرابعة، وبذلك يُفتح المجال للتسجيل للدفعة الخامسة على التوالي. يذكر أن التسجيل يتم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، من (هنا) بإدخال البيانات: ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :