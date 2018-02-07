حساب المواطن يوضح طريقة إدخال الآبيان

المواطن - الرياض

شدد حساب المواطن على ضرورة إدخال الحساب البنكي بشكل صحيح حتى يتم اكتمال الطلب.

وقالت خدمة العملاء في برنامج حساب المواطن ردًا على استفسار أحد المواطنين بهذا الشأن بالقول إن جميع الأرقام في السعودية لها هيكلة معينة حيث تبدأ بـ SA وتتكون من 24 خانة.

وأضافت خدمة العملاء أنه لا يتم إدخال كلمة IBAN لأنها ليست جزءًا من رقم الحساب ويجب التأكد من إزالة أي فراغات في رقم الآيبان.

ويترقب السعوديون موعد حساب المواطن‎ لصرف الدعم، والمقرر يوم الأحد 11 فبراير المقبل حيث يستفيد منه من أكمل طلبه بنجاح قبل يوم 10 يناير الماضي.

إلى ذلك يواصل برنامج حساب المواطن، التسجيل عبر الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن اليوم أن الدعم المُقدَّم للمستفيدين يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر”، “كما يتم مراجعة الدعم كل 3 أشهر، بهدف مواكبة أي تأثير ناتج عن تلك الإصلاحات”.

يذكر أنه يمكن تغيير رقم الآيبان عبر الخطوات التالية بعد الدخول إلى رابط حساب المواطن (هنا).

الدخول إلى استكمال الطلب.

الدخول على الحساب البنكي.

الدخول على الصفحة الرئيسية ومن ثم خانة الاستحقاق.

الضغط على تأكيد الحساب البنكي.

ثم الضغط على نعم للتأكيد.







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