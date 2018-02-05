حساب المواطن يوضح موقف من عدلوا الآيبان

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه سيتم صرف الدعم للمستحقين الذين قاموا بتعديل رقم الآيبان على الرقم القديم لحين التحقق من الرقم الجديد.

وقال حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن ردًا على أحد المواطنين: بإمكانك تغيير الآيبان إلى آيبان آخر وسوف يتم إعادة التحقق منه.

وأوضح أنه سيتم صرف الدعم في حال كنت “مستحقًا “على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

ويمكن تغيير رقم الآيبان عبر الخطوات التالية بعد الدخول إلى رابط حساب المواطن من (هنا)

الدخول إلى استكمال الطلب.

الدخول على الحساب البنكي.

الدخول على الصفحة الرئيسية ومن ثم خانة الاستحقاق.

الضغط على تأكيد الحساب البنكي.

ثم الضغط على نعم للتأكيد.

وكان حساب المواطن قد أعلن اليوم أن يوم الأحد المقبل آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفعة الرابعة لمن لم يسجِّل في البرنامج.

ومن المقرر أن يتم صرف الدعم للمستحقين في الدفعة الثالثة يوم 11 فبراير الجاري.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدفعة المقبلة ستشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يناير الماضي.

يذكر أن التسجيل متاح حاليًا في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).







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