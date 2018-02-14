حساب المواطن يُجيب على تساؤل غريب حول الدعم!

المواطن- عبدالرحمن دياب

أجاب حساب المواطن، عبر خدمة العملاء، على تساؤل غريب وجهه مواطن حول الدعم.

وسأل المواطن في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”: “هل يمكن أن يُسحب الدعم بعد إيداعه في الحساب؟”.

وأجاب خدمة عملاء حساب المواطن بقوله: “لا يتم سحب الدفعة بعد إيداعها في حسابك”.

ويستقبل حساب خدمة العملاء تساؤلات عديدة يوميًّا من جانب المواطنين المستفيدين من البرنامج، غالبيتها حول الفرق بين الأهلية والاستحقاق، وأيضًا بعض المشاكل التقنية مثل تعديل بيانات الحساب.

وأكد برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

وأعاد حساب المواطن التذكير بشروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية- ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.







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