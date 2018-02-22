حساب المواطن .. 16 يومًا على إيداع الدفعة الرابعة

المواطن- الرياض

16 يومًا فقط تفصل السعوديين عن موعد صرف الدفعة الرابعة من حساب المواطن.

ويوافق يوم إيداع الدفعة الرابعة من حساب المواطن يوم الأحد 11 مارس، حيث يتزامن موعد صرف الدفعة الرابعة لحساب المواطن مع يوم السبت، وهو يوم إجازة ولهذا سيتم إيداع الدعم في اليوم التالي (الأحد).

ويستمر التسجيل لمستفيدي الدفعة الخامسة حتى موعد إيداع صرف الدفعة الرابعة.

وأعلن حساب المواطن أنَّ التسجيل مستمر عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، من (هنا).

يذكر أن التسجيل يتم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، بإدخال البيانات: “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويحرص حساب خدمة عملاء حساب المواطن على التفاعل يوميًا بالرد على جميع الاستفسارات والأسئلة حول البرنامج.

ويتلقى يوميًّا خدمة عملاء حساب المواطن عشرات الأسئلة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أبرزها حول الاستحقاق وكيفية تقديم الشكوى، وأيضًا سبب عدم إيداع الدفعة الثالثة للبعض.







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