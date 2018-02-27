حساب المواطن : 3 إجراءات يجب فعلها لتصحيح مصدر الدخل

المواطن - الرياض

لفت حساب المواطن إلى أنه حال تلقي المسجل في البرنامج رسالة تفيد بأن مصدر الدخل غير صحيح فعليه فورًا القيام بتصحيح الدخل.

وشدد حساب المواطن على ضرورة اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، مبينًا أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تكون الحالة الوظيفية “موظف قطاع خاص”، ومصدر الدخل “دخل من قطاع خاص”، وإذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، تكون الحالة الوظيفية “موظف حكومي” أو “عسكري” ومصدر الدخل “راتب من قطاع حكومي أو عسكري”.

وكان حساب المواطن أوضح في وقت سابق أنه في حال اختلاف بيانات الدخل المسجلة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية، سيتم الاعتماد على المصادر الرسمية ويتم إعادة تقييم الاستحقاق.

ولتصحيح الدخل يجب الدخول على بوابة برنامج حساب المواطن من (هنا) ثم اختيار تعبئة واستكمال الطلب ومن ثم تعبئة مصدر الدخل ثم الضغط على أكمال الطلب.

وأكد برنامج حساب المواطن أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المستفيدين للتحقق من تطابقها مع البيانات الرسمية، مبينًا أن بدل غلاء المعيشة لا يتطلب إضافته ضمن إجمالي الدخل المطلوب الإفصاح عنه في بوابة البرنامج.







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