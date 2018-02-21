حساب المواطن .. 7 أسئلة شغلت المواطنين هذه إجابتها

المواطن- عبدالرحمن دياب

شغلت بعض الأسئلة المواطنين حول حساب المواطن، ليوجهوا أسئلتهم إلى حساب خدمة عملاء حساب المواطن، ليأتي الرد مباشرةً ليريح الأذهان ويزيح الضبابية عن هذه التساؤلات.

ورصدت “المواطن” أبرز 7 أسئلة وجهها المواطنون إلى حساب المواطن.

1- هل يمكن إضافة الزوجة كرب أسرة؟

الزوجة تضاف كتابعة لرب الأسرة، ولا يمكنها التسجيل كفرد مستقل.

2- هل يوجد خاصية لإلغاء التسجيل؟

لا يوجد خاصية إلغاء التسجيل بعد.

3- هل يتطلب حساب المواطن إضافة بدل غلاء المعيشة لمصادر الدخل؟

لا يتطلب إضافة بدل غلاء المعيشة.

4- أنا مؤهل ولكن لا يوجد دفعات في حسابي لماذا؟

إن كنت مؤهلًا، ولا يوجد دفعة في حسابك، نعتذر منك أخي فإن معايير الاستحقاق لا تنطبق عليك.

5- هل يوجد تاريخ محدد للإعلان عن نتائج الأهلية؟

لا يوجد تاريخ محدد للإعلان عن نتائج الأهلية، وفي حال إعلانها ستصلك رسالة نصية أو يمكنك زيارة حسابك والاطلاع على نتيجة أهليتك.

6- ما شروط إثبات الاستقلالية؟

لإثبات الاستقلالية لابد من إرفاق مستندين المستند الأول باسمك والمستند الثاني خاص بالعائلة (إما صك ملكية أو عقد إيجار أو فاتورة كهرباء)، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

7- ما المستندات المطلوبة لتقديم اعتراض؟

المستندات المطلوبة (مستند خاص باسمك والآخر بالعائلة).







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