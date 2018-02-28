حفاوة الاستقبال والإقبال الجماهيري عنوان مباراة السعودية والعراق

المواطن – مروة نبيل

أقبلت الجماهير على شراء تذاكر مباراة السعودية والعراق، التي ستُقام على ملعب البصرة الدولي، وذلك بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الحظر عن استقبال الملاعب العراقية للقاءات الودية.

وقال المنسق الإعلامي للمباراة الودية التي ستُقام على ملعب البصرة الدولي، يوم غد الأربعاء، محمد إبراهيم: “تذاكر مواجهة السعودية والعراق جميعها نفذت، والمباراة ستشهد حضور أكثر من 65 ألف مشجع”.

وتابع محمد إبراهيم خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “هناك تغطية إعلامية كبيرة لمباراة السعودية والعراق، والتي تم تسجيها كمباراة ودية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)”.

وأضاف المنسق الإعلامي لمباراة السعودية والعراق خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “في أول 5 دقائق من المباراة سيتم تكريم اللاعب الدولي السابق في المنتخب العراقي الكابتن مهدي كريم”.

وعن استقبال الأخضر والبعثة الإعلامية في العراق، قال الإعلامي الرياضي سلطان المهوس: “الإخوة في العراق استقبلوا الوفد الإعلامي المرافق لبعثة المنتخب السعودي بحفاوة وكرم كبير”.

وتابع المهوس تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” عن مباراة السعودية والعراق قائلًا: “لعب المنتخب السعودي في العراق سيُساهم بشكل كبير في رفع الحظر عن الملاعب العراقية.. والمملكة دائمًا ما تكون سباقة في الوقوف مع دول الجوار في كل الأصعدة”.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره العراقي وديًّا، يوم غد الأربعاء، على ملعب البصرة الدولي، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.







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